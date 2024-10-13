Napoli'de İtalyan tasarımcının eseri tartışmalara neden oldu

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İtalyan tasarımcı Gaetano Pesce’nin vefatından sonra Napoli’nin ana meydanlarından birinde sergilenen 12 metrelik yeni sanat eseri tartışmalara neden oldu.

ADI VE YAPISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yerel ağızda "Tu si' 'na cosa grande" ("Sen büyük bir şeysin") olarak adlandırılan silindirik yapının, klasik Napoli "Commedia dell'Arte" karakteri Pulcinella'nın stilize edilmiş kostümünü temsil ettiği belirtiliyor.

Pesce'nin eseri, Napoli'nin güneyinde bulunan Piazza del Municipio'da, Michelangelo Pistoletto’nun "Venüs de Rags" (Yırtıklar İçindeki Venüs) adlı eseriyle yer değiştirdi. Pistoletto'nun eseri, atılmış giysilerin yığınlarının yanındaki klasik Roma heykelinin dev bir versiyonuydu.

"FALİK BİR SEMBOL"

Napoli’deki yeni sanat eserinin yanında, Cupid’in oku ile delik deşik edilmiş iki dev kalp de yer alıyor. Kolon gibi, bu kalpler de içten aydınlatılabiliyor.

Yerel sakin Matteo Vasta, “Ünlü 'Yırtıklar İçindeki Venüs' eserinden sonra bu eseri kaçırmak istemezdik; dürüst olmak gerekirse, bu eserin gerçekten de tüm ihtişamıyla falik bir sembol olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Başka bir yerel sakin Rosalba, önceki eserin hayranıydı. “Gaetano Pesce’nin bu yeni enstalasyonda neyi hedeflediğini merak ediyorum” dedi.

Pesce, Nisan ayında 84 yaşında New York'ta hayatını kaybetti. Sanatında, sosyo-politik ve pop kültür referanslarıyla birlikte, renk ve malzeme kullanımındaki yaratıcılığı ile tanınıyordu.