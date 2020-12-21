Nar kırma geleneği nedir, nasıl yapılır? 21 Aralık günü neden nar kırılır?

Nar kırma geleneği nedir, nasıl yapılır? 21 Aralık günü neden nar kırılır?

Genellikle 21 Aralık’ta gerçekleşen nar kırma geleneği yılbaşından önce veya yılbaşı günü yapılan bir gelenektir. Bolluk ve bereketin simgesi nar kırma ritüeli nasıl ve neden yapılır? İşte detaylar..

Kışın ilk günü ve en uzun gece olarak bilinen 21 Aralık günü, Gregoryen Takvimi ile kış gündönümü olarak tanımlanmaktadır.

Yıl sonuna kadar kalan son 10 günü temsil edilen bugün, "nar kırmak" geleneksel olarak yapılmaktadır.

En uzun gecede bolluk ve bereket isteyen insanlar nar kırma geleneğine dair detayları merak ediyor. İşte 21 Aralık nar kırma geleneği nedir, nasıl kırılır, tüm detaylar..

NAR KIRMA GELENEĞİ NEDİR?

Nar kırma geleneğine göre, yere hızla atılan nar ne kadar patlarsa, çok sayıdaki tanelere ne kadar uzak ve geniş bir alana yayılırsa, bolluk, bereket ve doğurganlığın temsil edildiği düşünülmektedir.

Antik Yunan tarihine dayanan nar, Eski Mısır için de oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Eski Mısır zamanında din adamları tarafından nar, kutsal sayılmaktadır ve nar taneleri ise yaşam sembolü olarak görülmüştür.

Kış gündönümünün özel bir meyvesi olarak görülen nar, her ülke için farklı farklı anlmalar içerir. Ancak pozitifliği herkes tarafından bilinmektedir.

Hristiyanlık'ta nar, sonsuz hayat ile kıyametin sembolü olarak gösterilirken, Budizm'de hayatın tüm olumlu etkilerinin toplandığı bir öz olarak resmedilen narı evinde tutanlar, inanca göre berekete kavuşur ve kötülüklerden uzaklaşır.

İslamiyet'in kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de de Enam Suresi 99 ile 141. sureleri ve Rahman Suresi 68. ayette olmak üzere nardan üç yerde bahsedilir.

EN UZUN GECEDE NEDEN NAR KIRIYORUZ?

Nar; bolluk, bereket, birin bin olması, bereket anlamı taşıyor. Ayrıca doğum, çoğalma anlamlarına da geliyor. Nar, Osmanlı'da sevilen kıza gönderildiğinde, evlenme teklifi anlamı taşımaktaydı. Nar, yaşamın sembolüdür.

Anadolu geleneklerinde evin içinde nar patlatılarak, parçalanan tanelerinin etrafa dağılmasıyla, eve bereket getireceği inancı bugün de bazı bölgelerde devam etmektedir.

NAR KIRMA RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

21 Aralık gününe girdiğimiz ilk saatlerde bir poşet içine koyarak evinizin ya da işyerinizin eşiğinde kırabilirsiniz.

21 Aralık nar kırma geleneğinde önemli olan niyetlerinizin güzel olmasıdır. Amacınız zihninizi güzel enerji ile doldurup o hissiyatla dua etmektir.