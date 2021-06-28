Nargile kafeler açıldı mı, 1 Temmuz'dan sonra serbest mi? Nargile kafeler için flaş karar..

Nargile kafeler açıldı mı, 1 Temmuz'dan sonra serbest mi? Nargile kafeler için flaş karar..

Bir süredir kapalı olan nargile kafelerin akıbeti, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle birlikte netlik kazandı. Peki nargile kafeler açıldı mı, 1 Temmuz'dan sonra serbest mi?

Vaka sayısının düşmesi ve aşılama oranının hızlanmasıyla birlikte Türkiye 1 Temmuz tarihinden itibaren yeni bir döneme geçiş yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Haziran tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları kamuoyuna duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı da 81 İl Valiliğine 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına ilişkin genelge gönderdi.

Genelgeyle birlikte Nargile kafeler açıldı mı, 1 Temmuz'dan sonra serbest mi? soruları da yanıt buldu.

Peki nargile kafeler açıldı mı, 1 Temmuz'dan sonra serbest mi? İşte detaylar...

NARGİLE KAFELER AÇILDI MI, 1 TEMMUZ'DAN SONRA SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

Genelgeye göre, faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.