Normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından uzun süredir kapalı tutulan nargile kafelerin açılıp açılmadığı araştırma konusu oldu. Peki, nargile kafeler açıldı mı, kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart'ta gerçekleştirilen yerinde karar döneminin ilk kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme kararlarını duyurmuştu.

Alınan normalleşme kararları, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte uygulanmaya başlandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı tutulan nargile kafelerin akıbeti merak konusu oldu. İşletme sahipleri ve müdavimleri, nargile kafelerin açılıp açılmadığını araştırmaya başladı.

Peki, nargile kafeler açıldı mı? Nargile kafeler kaça kadar açık? İşte, detaylar..

NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre, 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir.

Bu kapsamda nargile kafeler, saat 07.00 ile 19.00 arasında hizmet verebilecek ancak nargile içilmesi yasak olacak.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.