Nargile kısıtlaması devam ediyor

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı normalleşme genelgesine göre, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

HİÇBİR İŞ YERİNDE NARGİLE SERVİSİ YAPILMAYACAK

Genelgeye göre, faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.