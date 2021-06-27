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- Nargile kısıtlaması devam ediyor
Nargile kısıtlaması devam ediyor
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı normalleşme genelgesine göre, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.
- AA
- 27.06.2021 - 19:06
- Güncelleme : 27.06.2021 - 19:26
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.
HİÇBİR İŞ YERİNDE NARGİLE SERVİSİ YAPILMAYACAK
Genelgeye göre, faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.