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    Nargile kısıtlaması devam ediyor

    Nargile kısıtlaması devam ediyor

    İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı normalleşme genelgesine göre, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.
    • AA
    • 27.06.2021 - 19:06
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 19:26
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    İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

    HİÇBİR İŞ YERİNDE NARGİLE SERVİSİ YAPILMAYACAK

    Genelgeye göre,  faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.

    Nargile kısıtlaması devam ediyor #1

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