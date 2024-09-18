Narin aranırken film çekip paylaşmış! Amcasının davranışı tepki topladı Narin Güran'ın arama çalışmaları sürerken, amcası Kurtuluş Güran’ın Narin ile ilgili rol yaparak kısa film çekip, bunu sosyal medya hesabında paylaşması tepki topladı.

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Haber Merkezi

Türkiye’nin gündemine oturan Narin Güran cinayetinde soruşturma önemli bir aşama kaydetti.

21 Ağustos'ta Diyarbakır Bağlar'daki evinden Kur'an kursuna gitmek üzere ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Narin'in, 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından tüm gözler cinayetin aydınlatılmasına çevrildi.

AMCA KURTULUŞ, NARİN ARANIRKEN FİLM ÇEKİP PAYLAŞMIŞ

Narin’i arama çalışmaları sürdüğü tarihte, amca Kurtuluş Güran’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Kurtuluş Güran, Narin'in bedeni henüz bulunmamışken, onunla ilgili bir kısa film hazırlayıp sosyal medyada paylaştı.

Devlet Su İşleri'nde (DSİ) çalışan Kurtuluş Güran, savcılık tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakılmıştı.

İddialara göre, Narin’in cesedinin bulunmasını engellemek amacıyla, DSİ çalışanı amca Kurtuluş Güran, gömüldüğü yerde su seviyesini yükseltmek için suyun akışını dereye yönlendirmişti.