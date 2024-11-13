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DHA

Türkiye, 21 Ağustos 2024 tarihinde evinden çıkan ve Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha geri dönmeyen Narin'in katilinin bulunmasını istiyor.

Narin'in katilinin bulunması için ilk dava 7 Kasım'da başladı ve sanıklar, hakim karşısına çıktı.

Anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar, dava süreci boyunca "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" cümlelerini söyleyip durdu.

Narin bilmecesinin çözülmesi bir sonraki davaya kalırken, cinayetle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Son olarak cinayetin düğümünü çözebilecek olan Dara üs bölgesindeki kamera kayıtları paylaşıldı.

Dosyaya eklenen görüntülerde, sağ üst köşede bir hareketlilik olduğu görülürken, saatin 15.11'i göstermesi de dikkat çekti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Öte yandan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan oluşan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

3 gün boyunca sanıkların, tanıkların ve avukatların dinlendiği davada, katil yine ortaya çıkmadı.

İlk duruşmanın ardından mahkeme kararı gece saatlerinde okundu.