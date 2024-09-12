Narin cinayeti sonrasında halktan 'idam' sesleri yükseliyor Türkiye'yi yasa boğan Nerin Güran'ın öldürülmesine ilişkin adli süreç devam ederken Kahramanmaraş ve Gaziantep'te özel halk otobüsleri arkasına yapıştırılan ve idam çağrısı yapan afişler beğeni topladı.

Haber Merkezi

Türkiye, Diyarbakır'daki kan donduran olayı konuşuyor.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan sonra 19'uncu günde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin adli süreç devam ediyor.

Gerek kayıp olarak arandığı dönem gerek ailesi hakkında kamuoyunda dolaşan iddialar gerekse cesedin saklanma şekli, Türkiye'de infiale neden oldu.

Türkiye adeta olaya kilitlendi, suçluların bulunup cezalandırılmasını bekliyor.

Bu kan donduran cinayet bir yandan da tıpkı Narin gibi canice katledilen onlarca sembol ismi, travmatik cinayeti akıllara getirdi, hafızaları tazeledi.

GAZİANTEP VE KAHRAMANMARAŞ'TAN İDAM ÇAĞRISI

Belirsiz aralıklarla sık sık yaşanan bu kan donduran cinayetlerin bir son bulmasını isteyen Türk halkı, idam cezasının yeniden yürürlüğe alınmasını konuşmaya başladı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş ve Gaziantep'te dikkat çeken bir eylem yaşandı.

İki şehirde de görev yapan halk otobüsü şoförleri, araçlarına Narin'in fotoğrafını ve idam çağrılarını nakşetti.

"İP İTİ YUVASINDA TUTAR"

Urgan ipi görselinin altına yazılan "İp iyidir. Tuğlayı hizasında, iti yuvasında tutar." sözleri beğeni toplarken, halkın idam beklentisini bir kez daha dile getirmiş oldu.

NARİN'İN KAYBOLUŞU VE SÜREÇ

21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı.

Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Son görüntüleri kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta saat 15.15'te güvenlik kamerasına yansıyan Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

AMCASI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin 19'uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, 8 Eylül'de mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Narin Güran, en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde, saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulundu.

Narin'in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tavşantepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÖN OTOPSİ RAPORU: ÖLÜM ŞEKLİ VE ZAMANI BELİRLENEMEDİ

Narin Güran'ın ön otopsi raporunda bulunduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu, bedeninden 91 örnek alındığı, çürüme başladığı gerekesiyle ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi.

24 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcasının da aralarında olduğu 24 şüpheli, gözaltına alındı. 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan E.G. olduğu belirtildi.

İTİRAFÇI TUTUKLANDI

Narin Güran'ın cesedini dereye gizlemesi için amcası Salim Güran'ın 200 bin lira para teklif ettiğini belirten şüphelilerden sıvacı Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1'inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Gözaltındaki 23 şüphelinin işlemleri sürerken, 2 Eylül'de tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İlçe İdare Kurulu kararı ile birinci aza, muhtar olarak geçici görevlendirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 22 şüpheli ise bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.