Narin cinayeti soruşturması: 22 şüpheliden 9'u için tutuklama talebi Narin Güran cinayeti soruşturmasında gözaltındaki 22 şüpheliden anne ve ağabeyi dahil 9 kişi için tutuklama talebi verildi.

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AA & Ensonhaber

Türkiye, Diyarbakır'da günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin'in sağ bulunmasını ümit ediyordu. Ne yazık ki kötü haber, 19 gün sonra geldi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

24 kişinin sorgulandığı soruşturmada amca Salim Güran, kuvvetli şüpheler nedeniyle tutuklanmıştı.

ANNE VE AĞABEY DAHİL 9 KİŞİ İÇİN DAHA TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheliden 9 kişi için tutuklama talebi verildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında anne Yüksel Güran (44) ile daha önce kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabeyi Enes Güran’ın (18) da olduğu öğrenildi.

Anne ve ağabey, "kasten öldürmeye iştirak" ile suçlanıyor.

NARİN'İN BABASI SERBEST BIRAKILDI

3 kişiye adli kontrol şartı istenirken, Baba Güran dahil 10 kişi de serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla kapatılmış vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu,

İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır.

ifadesini kullanmıştı.

"AMCASI 200 BİN LİRA KARŞILIĞINDA CESEDİ DEREYE BIRAKMAMI İSTEDİ"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş, adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini ileri süren Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de dün jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.