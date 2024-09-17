Narin cinayetinde yasak aşk iddiaları güçlendi Aile içindeki çarpık ilişkiye kurban edildiği düşünülen Narin'in, şahit olduğu olay sonrası ertesi gün aile tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

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Haber Merkezi

Türkiye Narin'in katilini arıyor...



21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra da dere yatağında, çuval içerisinde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada, dosyaya ciddi bir iddia girdi.



Narin'in katledilmesinde en kuvvetli senaryo ise ailedeki yasak aşk...

İddialara göre bu yasak aşk; amca, anne ve yengenin dahil olduğu çarpık ilişkiden oluşuyor.

AMCA, YENGE VE ANNENİN AHIRDA İLİŞKİSİ

Cinayet dosyasına giren iddiada Narin, öldürülmeden bir gün önce, her şeyden habersiz geldiği evlerinin yanındaki ahırda amca, anne ve yengenin ilişkilerine şahit oldu.

CİNAYET PLANI YAPILDI

Narin’in bu çarpık ilişkiye şahit olmasıyla aile üyeleri tarafından küçük kızın yok edilmesi için cinayet planları yapıldı. Cinayet günü ise 21 Ağustos olarak belirlenerek Narin'in canına kıyıldı.

AİLE ORGANİZE OLDU

Cinayet yeri olarak yine ahır seçilmişti. Cinayetin ardından da cesedin saklanması ve delillerin yok edilmesi süreci başlatıldı.

Bu süreçte tüm aile, iş birliği halinde çeşitli roller üstlendi. Aramaların yanlış yönlendirilmesi, yalan ifadeler, elektrik kesintileri ve diğer müdahalelerle Narin’i arama süreci akamete uğratılmaya çalışıldı.

İTİRAFÇININ İFADESİ İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Soruşturmada bu iddiaları güçlendiren ise Narin'in cesedini dereye gömen Nevzat Bahtiyar'ın savcılığa verdiği ifadeydi.



Bahtiyar ifadesinde, amca Salim Güran'ın iki yasak ilişkisinin cinayetle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Bahtiyar, Salim Güran'ın iki yengesiyle ilişki yaşadığını ve bu durumun Narin'in ölümüne yol açmış olabileceğini belirterek "Katil zanlısı amcanın Narin'in annesi ve kendi amcasının eşiyle ilişkisi olduğu mahallede konuşuluyordu." ifadelerini kullandı.