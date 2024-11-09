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Haber Merkezi

Narin Güran'ı kim ya da kimlerin öldürdüğü merak ediliyor.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin'in 19 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Narin bilmecesinin çözülmesi için süren dava devam ederken, mahkeme salonunda dikkati çeken anlar yaşanıyor.

Bu anlardan birisi ise Nevzat Bahtiyar'ın yeniden keşif görüntülerini izlemesi oldu.

Görüntülerin izlenmesinin ardından mahkeme başkanı, Nevzat Bahtiyar ile konuştuğu esnada üzerindeki cübbeyi çıkartarak "Nevzat Bahtiyar dön etrafına bak. Bu kadar insan burada, kaç gündür buradayız. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Bir birey olarak soruyorum. Senin geçen celse verdiğin beyanlar doğru mu, iftira mı?" sorusunu yöneltti.

Devam eden konuşmanın tamamı ise şu şekilde:

"NARİN'İ DAHA ÖNCE BAŞKA BİR YERE GÖMDÜN MÜ?"

Gazeteci Emrullah Dinç'in haberine göre; Nevzat Bahtihar’ın Narin’in cansız bedenini bıraktığı yeri gösterdiği görüntüler, mahkeme salonundaki ekrana yansıtıldı. Nevzat Bahtiyar da, ayakta ekrandan kendi görüntülerini izledi.

Mahkeme Başkanı: "Bu küçük alan, Narin kızımızın bırakıldığı yer. Buyurun Nahit Bey, sorunuzu alalım."

Diyarbakır eski Baro Başkanı Nahit Eren, Nevzat Bahtiyar’a döndü ve sordu:

"Bu raporu anladın mı?"

Nevzat Bahtiyar: "Anlamadım."

Nahit Eren: "Bu rapor diyor ki, Narin’in naaşından, cesed diyemiyorum, Adli Tıp Kurumu dedi ki, bulunduktan 19 gün önce öldürülmüş. Bunu nereden elde ediyorlar? Böceklerden, kavralardan, Narin’in bedeninde bunlardan çok vardı ve buradan tarih çıkarıyorlar.

Şimdi rapor diyor ki, bu naaş tamamen suyun içerisinde, bu böcekler yaşamaz. O yüzden sana bir kez daha soruyorum, Nevzat Bahtiyar, sen daha önce başka yere gömdün mü?"

Nevzat Bahtiyar: "Kesinlikle hayır."

Mahkeme Başkanı: "Çuvalın tamamı su altına girdi mi, taş ıslandı mı?"

Nevzat Bahtiyar: "Taş hepsi ıslanmadı, ben de çok hatırlamıyorum."

Nahit Eren: "Sen arama faaliyetlerinden dolayı DSİ suyunun oraya yönlendirildiğini biliyorsun değil mi?"

Nevzat Bahtiyar: "Evet."

"BEN CEVABIMI ALDIM"

Nahit Eren: "Az önce bir kısmı dışarıda kaldı dedin, senin yol mesafen bilemedin 7 dakika. Orada sen başka ne yaptın?"

Nevzat Bahtiyar: "Orada ip aradım."

Nahit Eren: "Dışarıda kalan kısmı bildiğimiz kadarıyla bacağı.."

Nevzat Bahtiyar: "Bacağını hatırlamıyorum."

Nahit Eren: "O kısmın toprağa mı, yoksa suyun üstünde mi kaldı?"

Nevzat Bahtiyar: "Suyun üstünde kaldı."

Mahkeme Başkanı: "Sayın Başkan, ben alacağım cevabı aldım."