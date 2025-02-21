Narin cinayetinde ikinci iddianame kabul edildi

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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Narin Güran'dan acı haber geldi.

Narin'in kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi'nde ve bir çuval içerisinde bulundu.

Narin Güran, gözyaşları arasında Tavşantepe'de toprağa verildi.

Türkiye'yi sarsan Narin Güran davasında 6’sı tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Duruşma tarihi ise 14 Nisan’a verildi.

İKİ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

10 sayfalık hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ifadelerindeki çelişkiler olduğu iddia edilmişti. Bu iddianamenin ardından tutuklu bulunan Hediye Güran ile Salim Güran’ın işçisi R.A. hakkında tahliye kararı çıkmıştı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN İTİRAFLARI SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Narin'in aranma sürecinde ise anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı.

İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü, kendisinin ise küçük kızın cansız bedenini taşıdığını söyledi.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

GEREKÇE: İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRME

Cezanın gerekçesi ise "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY CEZA

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.