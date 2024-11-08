Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü, süren soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Bu kapsamda da 4 tutuklu sanık; anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar, hakim karşısına çıktı.

Dün başlayan duruşma bugün de devam ederken, diğer ağabey Baran Güran'ın ifadesi alındı.

Baran Güran'a soru soran Diyarbakır eski Baro Başkanı Nahit Eren'in sözleri, baba Arif Güran'ı öfkelendirdi.

BABA GÜRAN HASTANEYE KALDIRILDI

Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren'in, ağabey Baran Güran'a soru sorduğu sırada baba Arif Güran, ağlamaya başladı.

Gazeteci Emrullah Dinç'in haberine göre; Arif Güran, "Kızım katledilmiş sen ne diyorsun?" diye bağırdı. Ardından duruşma salonundan çıkartıldı.

Güran Ailesi mensupları, Nahit Eren'e tepki gösterip, "Onu istemiyoruz." dedi. Baran Güran, "Amcan ile annen arasında ilişki olduğu iddia ediliyor. Enes görse ne yapardı?" sorusuna, "Kafasına sıkardı." yanıtını verdi. Narin'in babası Arif Güran, ambulans ile hastaneye götürüldü.

AĞABEY BARAN GÜRAN'IN İFADESİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Ağabey Baran Güran, tanık olarak kürsüye geldi. Mahkeme Başkanı, "Annen, amcan ve kardeşin sanık, tanıklık yapmama hakkın var." dedi.

Baran: Tanıklık yapacağım. Erzurum'da çalışıyorum. Saat 07.00-08.00 gibi kardeşim Muhammet aradı ve Narin'in kaybolduğunu söyledi. Ben de eve geldim caminin orada toplanmışlardı sonra 112'yi aradım.

HAKİM: Amcanın evine kamera kurulmuş, gizli toplantı yapılmış.

Baran: Gizli toplantı evde mi olur? 'Bakan geliyor evi boşaltın' diyorlardı, Bakan geliyordu, gizli toplantı olsa köyde olmazdı.

HAKİM: Kadınlar kavgası...

Baran: Ben orada değildim.

HAKİM: Kadınların ağzı kapatılıyor konuşmasın diye.

Baran: Herkes gergin.

HAKİM: "Erkekler yaptı neden susuyorsunuz?" diye kadınlar söylemiş.

Baran: Herkes gergin, o gerginlikle söylenmiştir.

HAKİM: Narin kaçırıldı veya öldürüldü diye bir şey duydun mu?

Baran: Olay günü bir araba geldiği söylendi, bir araba gelmiş o gün biz kaçırılmış dedik. Şıha gidildi; 'Ölse ben bilirdim, kaçırılmış' dedi. Biz de kaçırılmış sandık.

DİYARBAKIR BAROSU ESKİ BAŞKANI NAHİT EREN: Biz sorgu yaparken sen dışarıdaydın.

Salim Güran: Sen neyin peşindesin? Baran'ın da peşinde olduğu şeyin peşindeyim.

Bu sırada baba Arif Güran ağlamaya başladı...

DİYARBAKIR BAROSU ESKİ BAŞKANI NAHİT EREN: Arif Bey lütfen benim neyin peşinde olduğumu söylemem lazım benim amacım; yaşamıma da neden olsa 3 çocuk babası olarak mis gibi kokan Narin'in katilinin peşindeyim. O yüzden Baran sana Adli Tıp'ta kardeşini göstermedim; o kokuyu alma diye sen de mis kokusuyla kalsın diye.

"KIZIM KATLEDİLMİŞ"

Arif Güran haykırarak Kürtçe konuşmaya başladı. Arif Güran, "Kızım katledilmiş sen ne diyorsun?" diye bağırdı. Ardından duruşma salonundan çıkartıldı.

Duruşma salonu karıştı. Mahkeme başkanı, avukatlara, "Soruyu direkt soracaksınız. Direkt sorulmazsa salondan çıkartırım." dedi.

ÖZÜR DİLEYİP SORUSUNU YÖNELTTİ

Bunun üzerine Nahit Eren, özür dileyerek sorusuna döndü:

- Sana, "Narin nereye defnedilecek farklı bir yere defnedelim" dedim. Sen bana ne dedin?

- "Ne olursa olsun kendi köyüne gömülsün ama..."

- Ben sana hatırlatayım; "Bu konuda benim ve babamın dışında kimsenin söz hakkı yoktur" demedin mi?

Baran: Dedim. Nereye çekiyorsun beni? 7 saat Adli Tıp'ta beklettiniz, yaralı ağabey olarak "Babam karar versin" dedim.

- "Kim öldürdüyse ceza alsın" dedin. Ailem de olsa Nevzat da olsa ceza alsın dedin. Sen de bana bunun için vekalet verdin.

Sanık avukatları, "Vekâlet ilişkisi gizlidir soru sorulamaz" diyerek itiraz etti.

Mahkeme başkanı "Sanık avukatlarının itirazı doğru" dedi. Bunun üzerine Baran cevap vermedi.

Avukat, cezaevindeki kardeşi Enes ile yaptığı kamera görüntülerini sordu.

Baran: Kamera görüntüsü çok yayıldı nerden yayıldı bilmiyorum. Kardeşime "dik dur" dedim moral vermek için. Cezaevinde olduğu için sahipsiz mi bırakalım?

"BARAN SENCE NE OLDU?"

Aile Bakanlığı avukatı Baran Güran'a sordu:

Avukat: Sence ne oldu?

Baran: Biz kardeşimin kaçırıldığını düşündük.

Avukat: 19 gün kardeşin aranıyor. Aileniz yanlış yönlendiriyor, ne diyorsunuz?

Baran: Benim ailem karakol görmemiştir, o yüzden yanlış ifade vermiş olabilirler.

Avukat: Enes madde kullanıyor mu, şiddet uygular mı?

Baran: Kesinlikle öyle bir şey yok.

Avukat: Kolunu ısırdı.

"BEN DE KOLUMU DUVARA VURDUM"

Baran: Ben de kolumu duvara vurdum, bundan haberiniz var mı? Normal bir durum bu.

Avukat: Nevzat ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz mesela ailenle dost mu?

Baran: Uzun zamandır konuşmuyoruz onu biliyorduk.

Sanık avukatı soruyor:

Avukat: Nevzat, Narin dışında başka çocuğa para verdi mi?

Baran: Vermemiş. Yaşıt çocuklara sorduk sadece Narin'e para vermiş.

Avukat: Sence Nevzat, babanla tartışması sonucu bu cinayeti işlemiş olabilir mi?

"NEVZAT ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR Mİ?"

Baran: Olabilir. Nevzat çok soğukkanlı, 50 cinayet işlemiş gibi.

HAKİM: Baran, "Nevzat para verdi" dedin. Neden şüphelenmedin o sırada?

Baran: Normal olabilir.

HAKİM: Sen, "soğukkanlı, cinayet işlemiş gibi" dediğin için söylüyorum.

Baran: İnsan ilk kez cinayet işlemiş, insan korkar ama o babamın yanına geldi o derece soğukkanlı.

Salim Güran'ın avukatı soruyor:

- Ali Rıza Güran, Bahtiyar Ailesi'ne para teklif etti mi?

Baran: Asla, asla.

Avukat: Salim Güran nasıldı?

Baran: Amcam sürekli jandarmanın yanında arama yapıyordu.

Avukat: Salim Güran yeğenlerini döver mi?

"ENES, AMCAMIN KAFASINA SIKARDI"

Baran: Asla, hiç dövmez.

Avukat: Amcan ile annen arasında ilişki olduğu iddia ediliyor. Enes görse ne yapardı?

Baran: Kafasına sıkardı.

Baran Güran'ın sorgusu tamamlandı.