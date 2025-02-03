Narin davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya bir itiraz daha

AA

Narin Güran davasında son dakika gelişmesi...

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden ayrılarak Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, bir daha geri dönmedi.

Tüm Türkiye Narin için seferber olurken talihsiz kızın cansız bedeni, 19 gün sonra bir dere kenarında ve çuvalın içerisinde bulundu.

19 gün sonra dere kenarında ve üzeri taşlarla kapatılmış bir çuvalın içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran, gözyaşları arasında Tavşantepe'de toprağa verildi.

Narin'in aranma sürecinde ise anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı.

İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü, kendisinin ise küçük kızın cansız bedenini taşıdığını söyledi.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

"İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRME"

Cezanın gerekçesi ise "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY CEZA

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN CEZASINA BİR İTİRAZ DAHA GELDİ

4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için mütalaaya aykırı olması nedeniyle kararı istinafa taşıyan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ardından Diyarbakır Barosu'ndan da itiraz geldi..

Diyarbakır Barosu tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sunuldu.

İSTİNAF DİLEKÇESİ SUNULDU

Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden komşusu Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldığı anımsatılarak, sanığın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtildi.

Yerel mahkemenin sanık Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığında hatalı olduğu gerekçesiyle katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna başvurdukları aktarılan dilekçede, Bahtiyar'ın Narin'i öldürme eylemine müşterek fail sıfatıyla iştirak ettiğini gösteren birçok delilin dosyada mevcut olduğu kaydedildi.

"HÜKMÜN HUKUKA AYKIRILIĞINA SEBEBİYET VERMİŞTİR"

Dilekçede, "Sanıkların, olay saatinde Arif Güran'ın evi ve civarında bulundukları hususunun raporlarla ve mahkeme karar gerekçesi ile sabit görülmesi üzerine sanığın da yer ve zaman birlikteliği ile olaya dahil olduğu açıkça görülmektedir. Hem olay esnasında hem de olay sonrasında tüm sanıkların iştirak iradesinin dosya kapsamında sabit olması karşısında yerel mahkemece bu husus göz ardı edilerek Bahtiyar'ın 'kasten öldürme' suçundan ayrık tutulması hükmün hukuka aykırılığına sebebiyet vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

"İŞTİRAK HALİNDE ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİZ"

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında da şunlar aktarıldı:

Nevzat'ın iştirak iradesi kabul edilmeli ve müşterek fail olarak cezalandırılması gerekmektedir. Bu nedenlerle de Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık 2024 tarihli kararının istinaf incelemesi sonucu Nevzat Bahtiyar bakımından yeniden değerlendirilmesi ve sanık hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen hükmün kaldırılarak diğer sanıklar gibi 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmelidir.



İstinaf başvurumuzun kabulüne ve sanık Nevzat Bahtiyar'ın 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

DİYARBAKIR BAŞSAVCILIĞI DA İTİRAZ ETMİŞTİ

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Nevzat Bahtiyar'ın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılmıştı.