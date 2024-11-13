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Haber Merkezi

Narin Güran'ı kim ya da kimler öldürdü?

Türkiye, 21 Ağustos 2024 tarihinde evinden çıkan ve Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha geri dönmeyen Narin'in katilinin bulunmasını istiyor.

Narin'in katilinin bulunması için ilk dava 7 Kasım'da başladı ve sanıklar, hakim karşısına çıktı.

Anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar, dava süreci boyunca, "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" cümlelerini söyleyip durdu.

Narin bilmecesinin çözülmesi bir sonraki davaya kalırken, sanıklarla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

SANIKLAR AYNI YERDE KALMIYOR

Narin davasında tutuklu 12 sanık, herhangi bir sorun yaşanmaması adına Diyarbakır’daki 6 ayrı cezaevine dağıtıldı. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden görüntüleri ortaya çıkan ağabey Enes Güran ve baba Arif Güran'ın konuşmaları, keyifli halleri dikkati çekmiş ve tepki toplamıştı.

Ayrıca mahkemede ailenin "sözleşmiş" gibi aynı cümleleri söylemesi de cezaevinde yapılan değişikliğin ana nedeni oldu.

Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran'ın ise aynı cezaevinde kaldığı ancak farklı bloklarda tutulduğu ve güvenliğin de artırıldığı öğrenildi.

ANNE DE AYRI BÖLÜMDE KALIYOR

Yine ağabey Enes, amca Salim ve Nevzat Bahtiyar gibi anne Yüksel Güran'ın da ayrı bir bölümde kaldığı ve tek olduğu öğrenildi. Bu 12 tutuklu sanık, 30 dakikalık telefon görüşmeleri yapma hakkına da sahip. Özellikle baba Arif Güran'ın, eşi ve oğluyla konuşmak için görüşme hakkını da sık sık kullandığı biliniyor.

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DURUŞMA 3 GÜN SÜRDÜ

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan oluşan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

3 gün boyunca sanıkların, tanıkların ve avukatların dinlendiği davada, katil yine ortaya çıkmadı. İlk duruşmanın ardından mahkeme kararı gece saatlerinde okundu.