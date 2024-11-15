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Haber Merkezi

21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin Güran, geri dönmedi.

19 gün sonra bir dere kenarında ve çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü araştırılıyor.

5 Kasım'da başlayan ve 3 gün süren davada henüz sonuç çıkmadı...

Anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın verdikleri ifadeler bilmeceyi çözmeye yetmedi.

Tüm bu gelişmelerin ışığında, ağabey Enes Güran'la ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

SAĞ GÖZÜNDE MORLUK, YÜZÜNDE ÇİZİKLER

TV100 ekranlarında Cansu Canan'ın sunduğu Hayata Dair programında, davanın seyrini değiştirecek görüntüler yayınlandı.

Tutuklu ağabey Enes Güran'ın sağ gözündeki morluklar ve tırnak izleri, ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

"ADLİ TIP KURUMU'NDA ÇEKİLEN KARELER"

TV100 ekranlarında Hayata Dair Programı'nın sunucusu Cansu Canan Özgen, "TV100, Narin cinayetinin seyrini değiştirecek en önemli delillerden birine ulaştı. Narin’in tutuklu ağabeyi Enes Güran, cinayette en önemli şüpheliler listesinde bulunuyordu.

Kolundaki ısırık ve yüzündeki çiziklere ilişkin Adli Tıp Kurumu'nda çekilmiş fotoğrafların görüntüleri bunlar. Dün gece yarısından hemen önce bu fotoğraflara ulaştık ve Hayata Dair’de ilk kez paylaşıyoruz." dedi.