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Narin Güran cinayeti davası 3’üncü gününde devam ediyor

Narin Güran cinayeti davası 3’üncü gününde devam ediyor Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, 4 sanık ve 26 tanığın dinlenmesiyle tamamlandı. 3’üncü gününde devam eden duruşmada sanık ve tanıklar adliyeye getirildi.