Narin Güran cinayeti davasında baba Arif Güran karara itiraz etti

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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin Güran cinayeti davasında sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran, ortak cinayet işlediklerini gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı, sanık Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin'in babası Arif Güran, mahkemenin bu kararını istinafa taşıdı.

Güran, mahkemenin kararında gerçek katilin belirlenmediğine itiraz ederek şu görüşü savundu:

Müvekkilin göz bebeği olan Narin Güran'ın katline ilişkin yapılan yargılama sonucunda kesin ve net bir şekilde maddi hakikate ulaşılamadı, müvekkilin ifadesiyle bu dünya da ve inancı gereği ahirette yakasını tutacağı kişi veya kişilerin belirlenemedi.

"CESEDİN ÜZERİNDEKİ BULGULAR YETERİNCE İNCELENMEDİ"

Arif Güran, bir diğer itirazını, adli tıp raporları için yaptı ve kızının cesedinden ele geçirilen bulguların yeterince incelenmediğini savundu.

Güran, şu iddiada bulundu:

Bahse konu örneklerde menide ve idrarda bulunan Prostat Spesifik Antijeni tespit edilmiştir. PSA'nın meni ve idrarda bulunması Narin Güran'ın özel bölgesinde, mor renkli etek ve yazma üzerinde tespit edilmiş olması irdelenmeye ve bu husus üzerine gidilmesi gerekirken yok kabul edilmesi maddi gerçeğe ulaşma gayesine zarar vermiştir. Bu hususun detaylıca incelenmesi gerekmektedir.

NEVZAT BAHTİYAR'IN CEZASINA İTİRAZ ETTİ

Arif Güran, itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar yönünden de itirazda bulundu.

Bahtiyar'ın çelişkili beyanlar verdiğini ve asıl katil olduğunu savunan Güran, iddialarını şöyle sürdürdü:

Narin Güran'ın bedenini bir çuvala sığdırıp dere kenarında gizleyen, soğuk kanlı bir şekilde gidip baldızında çay içen, baldızında peynir alan sonra namazını kılan, normal hayatına devam eden, kayıp çocukla ilgili arama faaliyetine katılan, Narin Güran'ın bulunacağını başta baba olmak üzere ailesini teselli etmeye çalışan Sanık Nevzat Bahtiyar'ın çocuğu kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekirken suç delillerini yok etme suçundan ceza verilmesi hukuka ve vicdana aykırıdır.