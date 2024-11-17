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Tüm Türkiye geçtiğimiz aylarda Narin Güran cinayeti ile sarsıldı...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden 21 Ağustos 2024 tarihinde çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin Güran'dan bir daha haber alınamadı.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası kayıp Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında ve çuval içerisinde bulundu.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü hala gizemini korurken yaşanan yeni bir gelişme ise dikkat çekti.

Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın cezaevinde ailesi ile görüştüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

NEŞELİ HALİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Aile bireylerinin cezaevinde bulunan ağabey Enes Güran'a bağlandığı skandal görüntülerde, Güran'ın kahkalar içinde ailesiyle görüşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Tepki çeken görüntülerde, ağabey Enes Güran, "Allahın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık." dedi.

"AĞABEY DİĞERLERİ CEZAEVİNDE HALLEDERLER ZATEN"

Görüşmenin devamında Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, "En azından sizin çıkacağınız kesin." ifadesinde bulunurken, ağabey Enes ise, davada tutuklu olarak yargılanan Nevzat Bahtiyar için "Ağabey diğerleri cezaevinde hallederler zaten" sözlerini sarf etti.

"YENGE HEDİYE İFADESİNİ VERDİ SENİN EVDE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Ayrıca, enes Güran ile Baran Güran arasında başka bir görüşmenin kaydı daha ortaya çıktı...

İkili arasındaki görüşmede, Enes Güran'ın diş fırçasına dair konuştukları görüldü.

Enes Güran, "Narin benim diş fırçamı kullandı bir şey olur mu?" sözlerini sarf ederken tutuklu olmayan ağabey Baran Güran ise şu yanıtta bulunuyor:

Onu sen elini ısırdın diye aldılar Narin diş izi var mı yok mu ona bakacaklar. Ondan bir şey olmaz sen neden kendine endişe ediyorsun? Yenge Hediye ifadesini verdi senin evde olduğunu söylüyor. Biraz sabret.

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