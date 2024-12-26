Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında da karar çıkmadı

DHA

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Narin Güran, tüm Türkiye'nin gündeminde.

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni çuval içerisinde ve bir dere kenarında bulunan Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü araştırılıyor.

Bu araştırma kapsamında da anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ise ikinci duruşma bugün görüldü.

Davada 12 tutuklu sanık var.

İKİNCİ DURUŞMA 14 SAAT SÜRDÜ

14 saat süren duruşmada 3 tanık ve 3 sanık dinlendi. Diyarbakır barosu ve Aile Bakanlığı avukatlarının mütalaaya karşı savunmaları sonrası karar çıkmadı..

YARINA ERTELENDİ

Duruşma yarın sanık avukatları dinlenmesiyle saat 09.00'da devam edecek.

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İLK DURUŞMA 3 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Öte yandan iddianame 23 Ekim’de kabul edilmiş ve 7 Kasım’da ilk duruşma yapılmıştı..

İlk duruşma, 3 gün sürmüştü. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek dava 26 Aralık’a ertelenmişti.