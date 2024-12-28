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İHA

Tüm Türkiye'nin gözü, bu davanın üzerinde...

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Narin Güran, kaybolduktan 19 gün sonra evinin yakınlarındaki derede bir çuval içerisinde cansız olarak bulunmuştu.

Neden ve kim tarafından öldürüldüğü bilmeyen Narin'in cinayetine ilişkin soruşturmada anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklu olarak yargılanıyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması, üçüncü gününde tamamlandı..

KARAR SAAT 21.00'DE

Sanıkların savunma işlemleri tamamlandı..

Mahkeme kararın saat 21.00'de açıklanacağını duyurdu..