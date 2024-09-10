Narin Güran cinayeti ile ilgili 4 milyon 761 bin paylaşım yapıldı İçişleri Bakanlığı, Narin Güran cinayetine dair sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımların yüzde 76'sının provokatif amaçlı olduğunun saptandığını açıkladı.

Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'dan yürekleri yakan haber geldi.

Küçük kızın cansız bedeninin bulunmasıyla 'katil kim' ve 'neden öldürüldü' sorusu ülkenin gündemine oturdu.

Narin Güran soruşturması devam ederken, küçük çocuğun cinayetine dair birçok paylaşım ve iddia ortaya atıldı.

NARİN GÜRAN ETİKETLİ PAYLAŞIMLAR İNCELENDİ

İçişleri Bakanlığı, cinayete dair sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımlar hakkında bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmaya göre, Narin Güran ile ilgili oluşturulan 15 ayrı etikette toplan 4 milyon 761 bin 420 paylaşım yapıldı.

PAYLAŞIM YAPAN HESAPLARIN YÜZDE 38,3'Ü BOT HESAP

Bu etiketler altında paylaşım yapan hesap sayısının 1 milyon 302 bin 209 olduğu saptandı.

Çalışma kapsamında yapılan araştırmada, paylaşım yapan hesaplardan yüzde 38.3'ünün, yani 489 bin 713 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu tespit edildi.

Bot olduğu belirlenen hesapların paylaşımlarında Narin Güran ile ilgili içeriklerin %76’sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi.

"ALGI OPERASYONU YAPANLARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan araştırma sonrası ortaya çıkan verileri sosyal medya hesabı üzerinde paylaşarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkımızı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ediyoruz.



Unutulmasın ki; Milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir.

"BAŞINDAN BERİ BU OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ"

İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz.



Narin kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.