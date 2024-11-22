Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delile ulaşıldı

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Tüm Türkiye geçtiğimiz aylarda Narin Güran cinayeti ile sarsılırken, cinayet bilmecesi ise hala gizemini koruyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden 21 Ağustos 2024 tarihinde çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin Güran, bir daha geri dönemedi.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası kayıp Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında ve çuval içerisinde bulunurken Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü ise hala gizemini koruyor.

Cinayete ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, son yaşanan gelişmeler ise dikkat çekici.

KANLI DELİLLERE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Geçtiğimiz günlerde Narin Güran cinayeti ile ilgili dikkat çeken bir delil paylaşılmıştı.

Yaşanan gelişmede kanlı eldiven bulunduğu aktarılırken yayınlanan görüntülerde, eldivenin parmak ucundaki kan izleri ise dikkat çekmişti.

KANLI MERDİVEN BULUNDU

Narin Güran cinayeti davasında çarpıcı bir gelişme daha yaşandı.

Ulaşılan bilgilerde, daha önceden ahırın önünde kanlı taş ve kanlı eldivene rastlanırken yeni bir kanlı delilin daha ortaya çıktığı öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgiler, A Haber'de yayınlanan bir programda yer aldı.

Programda yapılan açıklamada, ahırın önünde kanlı bir merdivenin de bulunduğu bildirildi.