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AA & Ensonhaber

Tüm Türkiye geçtiğimiz aylarda Narin Güran cinayeti ile sarsılırken, cinayet bilmecesi ise hala gizemini koruyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden 21 Ağustos 2024 tarihinde çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin Güran, bir daha geri dönemedi.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası kayıp Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında ve çuval içerisinde bulundu.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü hala gizemini korurken cinayete ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, son yaşanan gelişmeler ise dikkat çekti.

Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına eklenen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı..

Sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi.

KRİMİNAL BÜRO DEŞİFRE EDEREK BİLİRKİŞİ RAPORUNU GÖNDERDİ

Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi.

Ulusal Kriminal Büro tarafından görüntüler incelenerek hazırlanan bilirkişi raporu, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

AİLE BİREYLERİNİN TOPLANTI GÖRÜNTÜSÜ DAVA DOSYASINA EKLENMİŞTİ

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaşmış, saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu.

Mahkeme heyetince izlenen görüntüler, dava dosyasına eklenmişti.

KRİMİNAL ŞUBEYE GÖNDERİLMİŞTİ

Mahkeme daha önce de Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü, uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğüne göndermişti.

Görüntüyü deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya da gönderen mahkemenin karar yazısında şunlar kaydedilmişti: