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AA

Tüm Türkiye geçtiğimiz aylarda Narin Güran cinayeti ile sarsılırken, cinayet bilmecesi ise hala gizemini koruyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden 21 Ağustos 2024 tarihinde çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin Güran, bir daha geri dönemedi.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası kayıp Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında ve çuval içerisinde bulundu.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü hala gizemini korurken cinayete ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, son yaşanan gelişmeler ise dikkat çekti.

Edinilen bilgilerde, Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de eklendi..

GÖRÜNTÜLER MAHKEME HEYETİNCE İZLENDİ

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı.

Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi.

GÖRÜNTÜ, UZMAN BİLİRKİŞİLERCE DEŞİFRE EDİLECEK

Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.