Narin Güran cinayetinde dikkat çeken gelişme: 22 kişi hakkında zorla getirme kararı verildi

AA

21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan Narin Güran, bir daha geri dönmedi.

Türkiye'nin gündeminde büyük yankı uyandıran olayda, Kur'an kursuna giden küçük kızın yapılan aramalar sonucu cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında ve çuval içerisinde bulundu.

Üzeri taşlarla kapatılan minik Narin'in toprağa verilmesinin ardından, cinayeti kim ya da kimlerin işlediği de araştırılıyor.

Bu kapsamda Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

TENSİP ZAPTI HAZIRLANDI

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince tensip zaptı hazırlandı.

"SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN AYRI AYRI DEVAMINA KARARINA VERİLMİŞTİR"

Tensip zaptında, 4 sanığın tutukluğunun devamı yönündeki gerekçeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Üzerlerine atılı suç nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eylemin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılı katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklanma nedeninin var sayılması gerektiği ve sanıklar hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklanma tedbirinin ölçülü olduğu göz önüne alınarak sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir.

'ZORLA GETİRME' KARARI ÇIKARTILDI

Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'daki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya davet edildi.

Öte yandan, tensip zaptında duruşma saatinin 09.00 olarak belirlendiği bilgisine yer verildi.