Narin Güran cinayetinde gözaltındaki anne Yüksel Güran'ın ifadesi ortaya çıktı Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'a savcılık ifadesinde tutuklu olan amca Salim Güran ile bir ilişki olup olmadığı soruldu. Anne Güran "Böyle bir şey kesinlikle yok bu iddialardan utanç duyuyorum" dedi.

Haber Merkezi

Türkiye, Diyarbakır'da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni torbaya konularak dereye gömülü vaziyette bulunan 8 yaşındaki küçük Narin'e ağlıyor.

Bağlar ilçesinde cansız bedeni bulunan Narin'i kimin öldürdüğünün ortaya çıkması için soruşturma çok yönlü sürerken, ortaya çıkan iddialar da savcılık sorgusunda ele alınıyor..

Gözaltında sorgusu tamamlanan anne Yüksel Güran'ın ifadesi ortaya çıktı.

Sorgu sırasında soğukkanlı ve sakin davranan anne Yüksel Güran, hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Savcının sorduğu birçok soruya da "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" şeklinde cevaplar verdi.

AMCAYLA İLİŞKİSİ SORULDU

Anne, amcayla olan ilişkisi sorulduğunda ise "Böyle bir şey kesinlikle yok bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin." dedi.

Yüksel Güran, savcının "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusunu da "Hayır böyle bir şey kesinlikle yok" dedi.

AMCAYA YAPTIĞI ARAMALARINI 'BİR KEZ YANLIŞLIKLA ARADIM' DİYEREK AÇIKLADI

Savcı, saat 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını sordu. HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım." yanıtını verdi.

Savcı cevap üzerine "Telefonunu başka birisi kullanıyor mu?" diye soru sordu. Yüksel Güran "Hayır" dedi ancak o iki aramayı açıklayamadı.

"NARİN'İ KİMİN KAÇIRDIĞINI KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM"

Yüksel Güran, "Salim ve Nevzat‘ın arası çok iyiydi. Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Bizim de aile olarak kimseyle bir husumetimiz yoktur. Narin'i kimin kaçırdığını kimin öldürdüğünü bilmiyorum." dedi.