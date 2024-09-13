Narin Güran cinayetinde tutuklama gerekçeleri

Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetine ilişkin adli süreç devam ediyor.
Türkiye'yi yasa boğan cinayette kamuoyu her gün yeni bir ayrıntı ile sarsılıyor.
Bu kapsamda anne de dahil olmak üzere 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 10 kişi ise serbest bırakılmıştı.
8 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.
Şüphelilerden, Narin'in amcası Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile kuzeni Melike Güran ve Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükselirken şahısların tutuklama gerekçeleri de dikkat çekti.
TUTUKLAMA GEREKÇELERİ
Anne Yüksel Güran: Kasten öldürmeye iştirak
Ağabey Enes Güran: Kasten öldürmeye iştirak
Amcası Fuat Güran: Suç delillerini yok etmek
Kuzen Muhammet Kaya: Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
Kuzen Birsen Güran: Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
Yenge Maşallah Güran: Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
Enişte Şevket Kaya: Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
Amcasının işçisi Selim Atasoy: Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek
İLK İKİ TUTUKLAMA
Amca Salim Güran: Kasten öldürme
İtirafçı Nevzat Bahtiyar: Kasten öldürmeye iştirak
SERBEST KALANLAR
Baba Arif Güran: Serbest
Amca Kurtuluş Güran: Adli kontrol
Kuzen Melike Güran: Adli kontrol
Amcanın işçisi Ramazan A.: Adli kontrol
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