Narin Güran cinayetinde tutuklama gerekçeleri Küçük Narin'in katledilmesine ilişkin davada anne ve ağabey "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan, amca "Suç delillerini yok etmek" ve diğer 5 kişi "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi

Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetine ilişkin adli süreç devam ediyor.

Türkiye'yi yasa boğan cinayette kamuoyu her gün yeni bir ayrıntı ile sarsılıyor.

Bu kapsamda anne de dahil olmak üzere 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 10 kişi ise serbest bırakılmıştı.

8 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

Şüphelilerden, Narin'in amcası Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile kuzeni Melike Güran ve Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükselirken şahısların tutuklama gerekçeleri de dikkat çekti.

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ

Anne Yüksel Güran: Kasten öldürmeye iştirak

Ağabey Enes Güran: Kasten öldürmeye iştirak

Amcası Fuat Güran: Suç delillerini yok etmek

Kuzen Muhammet Kaya: Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek

Kuzen Birsen Güran: Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek

Yenge Maşallah Güran: Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek

Enişte Şevket Kaya: Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek

Amcasının işçisi Selim Atasoy: Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek

İLK İKİ TUTUKLAMA

Amca Salim Güran: Kasten öldürme

İtirafçı Nevzat Bahtiyar: Kasten öldürmeye iştirak



SERBEST KALANLAR

Baba Arif Güran: Serbest

Amca Kurtuluş Güran: Adli kontrol

Kuzen Melike Güran: Adli kontrol

Amcanın işçisi Ramazan A.: Adli kontrol