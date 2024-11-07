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DHA

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması sürüyor.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü araştırılırken, bugün ise ilk duruşma başlayacak ve sanıklar hakim karşısına çıkacak.

Güran cinayetinde ilk duruşma için tutuklu sanıklar, Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi ve adliye etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.

ANNE, AMCA VE AĞABEY HAKİM KARŞISINDA

Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, hakim karşısında olacak.

Duruşmanın saat 09.00'da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlaması bekleniyor.