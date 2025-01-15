Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz edildi

DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te Kur'an kursundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan Narin Güran cinayeti gizemini koruyor..

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin sır perdesi sürerken Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü son duruşma ile ortaya çıktı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması, üçüncü gününde tamamlanırken, müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği davadan çıkan karar ise çok konuşuldu.

VERİLEN CEZALAR

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cezanın gerekçesi ise "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı.

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

AVUKATINDAN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ

Avukat Yılmaz Demiroğlu, yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dilekçenin değerlendirilmesi için Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN DA TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Daha önce avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz da Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna itiraz etmişti.

Mahkeme, bu itiraz dilekçesini de aynı gerekçeyle Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletti.