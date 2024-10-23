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Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda canice bir cinayet işlenmişti.

8 yaşındaki Narin Güran, içinde aile üyelerinin de bulunduğu isimler tarafından boğularak öldürüldü. Aile üyeleri tarafından güvenlik güçleri bilinçli olarak yanlış yönlendirildi ve minik Narin'in cansız bedeni bir dere kenarına bırakıldı.

Yaşanan olayların ardından Narin'in cansız bedeni bulundu. Adli Tıp ekipleri gerekli incelemeleri yaptı ve boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

4 KİŞİ HAKKINDA MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Narin Güran’ın katledilmesinde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ‘iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezası talep edildi.

Narin'i kimin boğduğu henüz tespit edilemezken neden öldürüldüğü de sır gibi saklanıyor.

EVDE ÖLDÜRDÜLER, HEPSİ ORADAYDI

İddianamedeki analiz raporlarına dayanan nihai değerlendirmede, “Ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebeple Narin Güran’ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır.” denildi.

Dar alan baz çalışması kayıtlarına göre cinayetin işlendiği değerlendirilen zaman aralığında hepsinin Narin’in katledildiği evde olduğunun anlaşıldığı belirtiliyor.

TELEFONLARI AYNI SAATLERDE KAPATIP AÇTILAR

Raporda, sanıkların telefonlarını aynı saatlerde kapatıp açtığına dair de tespitler yer aldı. Bu tespitlere göre anne Yüksel Güran evdeyken 14.28’de telefonunu kapattı.

Aynı gün 15.38’de yine evdeyken telefonunu açtı. Ağabey Enes Güran da evdeyken 14.30’da telefonunu kapattı ve 15.41’de yine evdeyken telefonunu açtı.

SAATİ BİLEREK YANLIŞ SÖYLEDİLER

İddianamede, sanıkların Narin'in kayboluş saati hakkında yalan söyledikleri anlatıldı. Bu durum iddianameye şöyle geçti:

Hakkında soruşturma yürütülen Birsen Güran'ın verdiği ifadesinde çelişkilerin olduğu belirtilen iddianamede, Birsen Güran'ın, Narin'in olay günü kendilerine saat 14.00 gibi geldiğini belirttiği, kardeşi ile konuşurken Salim Güran'ın bu konuşmalara şahit olduğunu ve 'Saat 17.40 şeklinde Narin'i gördüklerini söylemeleri' yönünde kendilerine telkinde bulunduğunu belirttiği ifade edildi.

ANNE İLE AMCA İLİŞKİSİ NETLEŞTİRİLEMİYOR

İddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ancak, bu kişilerden hangisinin Narin'i boğduğu ve Narin'in neden öldürüldüğü konusunda net bir ifadeye yer verilmiyor.

İtirafçı sanık Nevzat, amca Salim'in Narin'i annesi ile birlikte olduklarını gördüğü için öldürdüğünü söylediğini ileri sürmesine rağmen, bu durum diğer sanıklar tarafından netleştirilmiyor.

21 AĞUSTOS'TA ŞÜPHELİLERİN HAREKETLERİ

Kayıtlarda Narin’in öldürüldüğü 21 Ağustos günü sanıklardan hangisinin eve ne zaman, hangi yönden geldiği, evin içinde ve etrafında nerelerde dolaştığına dair nokta detayları var.

Salim Güran:

14.52: Evinden çıktı.

14.55: Kendi evi ile Narin’in evi arasındaki yoldaydı. 15.18’e kadar Narin’in evinin çevresinde ve yakınındaydı.

15.20: Narin’in evine geldi ve daha sonra ahır kısmına geçti.

15.22: Evin içine geri geldi.

15.26: Bu dakikaya kadar Narin’in evinde, mutfağın karşısındaki ‘boş oda’ denilen yerdeydi. 15.32’ye kadar evin içinde dolanmaya devam etti.

15.36: Ahırın arka kısmına geçti ve eve geri döndü.

15.41: Ahırın arka kısmına tekrar geçti, bir dakika sonra da Narin’in evi ile kendi evi arasındaki yoldaydı.

15.43: Narin’in evinin önüne geldi.

15.52: Narin’in evinden (işçisi) Mehmet Selim Atasoy’u aradı, 31 saniye görüştü. 16.10 sıralarında Narin’in evinden ayrılıp köyün yukarısındaki mısır tarlasına doğru gitti.

Nevzat Bahtiyar:

15.08: Salim Güran’ı aradı, 42 saniye görüştü.

15.10: Narin’in evi ile Salim’in evi arasındaki yolun yakınındaydı.

15.18: Narin’in evinin çok yakınında.

15.26: Narin’in evinin önüne geldi.

15.27: Evin içinde ve müştemilatındaydı.

15.35: Bu saate kadar evde kaldı.

15.40: Okul civarındaydı.

15.57: Tarla kısmına geçti.

16.00: Narin’in cesedinin bulunduğu bölgedeydi.

16.35: Cesedi sakladığı yerden ayrıldı, köye geldi.

Yüksel Güran:

14.28/15.38: Bu saatler arasında evindeydi.

15.39/16.39: Bu saatler arasında da evindeydi, sonra da evde dolaşmaya devam etti.

Enes Güran:

14.30: Evdeydi, 15.41’e kadar evde kaldı.

15.51: Evin müştemilatındaydı.

15.57: Salim Güran’ın evine geçti.

16.04: Yeri tespit edilemedi.

16.11: Kendi evine döndü ve 17.50’ye kadar evde kalıp sonra evden ayrıldı.