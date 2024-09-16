Narin Güran cinayetindeki sır perdesinde son gelişmeler 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Güran'ın öldürülmesine yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı. Gözaltı sayısı ise 3'e çıktı.

BİRÇOK YANLIŞ İHBAR YAPILDI

Tüm Türkiye tarafından Narin'den sevindiren bir haber gelmesi beklenirken, Narin'in cansız bedeni bir dere kenarında bulundu.

Bu süreçte gerçekleştirilen arama çalışmalarında, birçok asılsız ihbarın yapıldığı JASAT tutanağında yer aldı.

Bu ihbarlarla jandarma personelinin, Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı bildirildi.

Çalışmaları olumsuz etkileyen ve ekipleri yanlış yönlendiren o ihbarlardan tutanakta yer alanlara göre, Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu iddia edilerek, jandarmanın bu tarafa yönlendirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Ayrıca, arama çalışmaları sırasında köyde yangın çıkarılarak, olağan dışı elektrik kesintilerine de sebep olundu.

Kayıtlara geçen başka bir yanlış ihbarsa, iki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklinde açıklandı.

"BEN O SAATLERDE HEDİYE GÜRAN'LA BERABERDİM"

Öte yandan, Narin cinayeti ile ilgili hazırlanan ön otopsi raporunun önümüzdeki günlerde savcılığa ulaşması beklenirken, soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'nın da gözaltına alındığı duyuruldu.

HTS kayıtlarında yer alan bilgiye göre yenge, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda Narin'in yaşadığı eve iki kez girip çıkarken, tutuklu anne Yüksel Güran ise ifadesinde "Ben o saatlerde Hediye Güran'la beraberdim." açıklamasında bulunmuştu.

Diğer taraftan, annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örneklerin de alındığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen örneklerin tutuklu ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleriyle karşılaştırılacağı öğrenildi.

GÖZALTI SEBEPLERİ SAHTE İHBAR ÇIKTI

Hediye Güran'ın sorgusunda verdiği bilgilerin ardından 2 kişinin daha gözaltına alındığı ve bu kişilerin Narin'in akrabası olduğu bildirildi.

Şüphelilerin gözaltına alınmasına ilişkin gerekçe ise, soruşturmanın seyrini değiştirmek için, sahte ihbarlarla görevlileri farklı yerlere yönlendirmeleri şeklinde açıklandı.

AMCADAN SUÇLAMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Soruşturma kapsamında açıklamalarda bulunan R.A., sadece saat 14.00'te kıyafet değiştirmek için yanından kısa süreliğine ayrıldığını belirterek, "Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş." dediğini de hatırlamadığını iddia etti.

2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın soruşturma kapsamında, soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından yeniden ifadesi alındı.

Güran, savcılıkta, olay günü yaptıklarına ilişkin daha önce jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarlayarak, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Açıklamasında Güran, aracına farklı çocukların bindiğini savunarak, "Sadece Narin'in DNA'sının çıktığına ilişkin herhangi bir diyeceğim yoktur." ifadesinde bulundu.

GEREKÇESİNİ 'HAYAT KADINLARI' İLE GÖRÜŞMESİNE BAĞLADI

Savcılığın, kendisine yönelttiği "Sizden ele geçirilen cep telefonuna ilişkin yapılan Dijital Materyal İnceleme Raporu'nda 23 Ağustos gününden önceki tüm normal arama ve WhatsApp arama kayıtlarını sildiğiniz anlaşılmıştır. Neden arama kayıtlarını silme ihtiyacı duydunuz?" sorusunu yanıtlayan Güran, şu sözler ile kendisini savundu:

Ben hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına kayıtları sildim. Sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum.



Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum.

Ayrıca, “Sizin ailenin birçok üyesinin 21 Ağustos gününe ilişkin telefonunda bulunan arama, mesajlaşma, WhatsApp kayıtlarını sildikleri tespit edilmiştir. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetmişlerdir?" sorusunu da yanıtlayan Güran, aile üyelerinin neden bu verileri sildiklerini bilmediğini öne sürdü.

"ÇÜNKÜ SALİM GÜRAN'DAN KORKMUŞTUM"

Son günlerde yaşanan gelişmede Nevzat Bahtiyar, Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf etmişti.

Bu kapsamda tutuklanan Bahtiyar, ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

İlk ifadesinde bu durumdan bahsetmeme sebebine ilişkin konuşan Nevzat Bahtiyar, "Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum." şeklinde açıklamada bulundu.

Ayrıca, ilk ifadesinde Bahtiyar, cesedi amcayla birlikte çuvala koyduklarını söylerken, mahkemede bu ifadesini değiştirerek şöyle konuştu:

Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim.

GÖZALTI VE TUTUKLULARA İLİŞKİN SON DURUM

Soruşturma kapsamında, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanırken, amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran ile onun sorgusunda verdiği bilgilerin ardından gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Fuat Güran'ın gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.