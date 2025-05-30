Narin Güran cinayetine ilişkin ikinci davada karar çıktı

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Türkiye'nin konuştuğu olay...

Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

AİLE FERTLERİ YARGILANDI

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Kapalı görülen davanın dördüncü duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu.

SAVUNMA YAPTILAR

Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatları da yer alıyor.

Duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkında hazırladığı mütalaayı okumasıyla başladı.

Mütalaaya ilişkin 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk savunma yaptı.

CEZALAR BELLİ OLDU

4 sanık için 3,5 yıl, 8 sanık için 3 yıl, sanık 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Suçluyu kayırmaktan tutuklanan 6 sanıktan ikisi tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolmuştu.

Cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde, üzeri taşlarla ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulunmuştu.

Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etmişti.

Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın iştirak halinde cinayeti işlediklerine karar vermişti.

İKİ DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Narin cinayeti için bir diğer dava da suçluyu kayırma suçundan 6'sı tutuklu 15 sanık için açılmıştı.

Bu sanıklardan üçü çocuktu, onlar için ayrı iddianame hazırlanmıştı.

Ancak sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi.

YALAN BEYAN VERİP, TELEFON KAYITLARI SİLDİLER

Sanıkların, arama çalışmaları sürerken gerçek dışı beyanlarda bulundukları belirtildi.

Ayrıca çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardıklarının tespit edildiği vurgulandı.

Bölgede görev yapan jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildiklerine dikkat çekildi.