Narin Güran cinayetinin aydınlatılmasına engel olmak için yapılanlar Kaybolduktan 19 gün sonra bulunan Narin Güran'ın bulunamaması için aile fertleri ve mahallelinin yalan ihbar, yangın çıkartma ve birçok engelleme adımı mahkeme tutanağına yansıdı.

Haber Merkezi

Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetinin soruşturma süreci devam ediyor.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

TUTUKLU SAYISI 11 OLDU

Soruşturma kapsamında tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi olan ve daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 15 yaşındaki Ramazan A. yeniden tutuklandı.

İfadeler doğrultusunda yeniden tutuklanan Ramazan A. ile birlikte tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında mahalleden 2 kişi daha gözaltına alınırken Ramazan A.'nın tutuklama gerekçesi mahkeme tutanaklarına yansıdı.

NARİN BULUNMASIN DİYE HER YOLU DENEDİLER

Tutanaklarda, olayın patlak verdiği günden itibaren, Nerin'in bulunmaması için tezgahlanan birçok oyun dikkat çekti.

Narin'in bulunmaması için yalan ihbarlar yapılırken, yangın çıkartılması, Narin'in terliklerinin bölgeye bırakılması gibi olayların yer aldığı tutanakta şu ifadeler kullanıldı:

SUNİ İHBARLAR

"Suça sürüklenen çocuk R.A'nın üzerine atılı 'Çocuğu Kasten Öldürmek' suçunu işlediğine dair, 21 Ağustos 2024 günü kaybolan maktul Narin Güran'ı bulmak için gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının bir kısım şahısların hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarıyla ve dikkat dağıtıcı eylemleriyle akamete uğratılmaya çalışıldığı...

TERLİK İHBARI

...buna göre dosyadaki JASAT tutanağına göre, 'Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu...

YANLIŞ İFADELERLE YÖNLENDİRMELER

...yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bu eylemlerin bir kısmının Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldığı,

İFADELERDE ÇELİŞKİ

Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13 Eylül 2024 tarihli kararıyla bir kısım şüphelilerin tutuklanmasına karar verildiği, R.A'nın şüpheli Salim Güran'ın tarlada olduğu saatlerle alakalı beyanlarının dosyadaki HTS kayıtlarıyla, diğer şüpheli beyanlarıyla ve dahi şüpheli Salim Güran'ın kendi beyanlarıyla çeliştiği, soruşturmanın henüz tamamlanmadığı, taraflar üzerinde baskı kurulma ihtimalinin eldeki dosya bakımından somut olarak varlığı ve dosyadaki diğer tüm belgeler birlikte değerlendirildiğinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasası'nın 19. maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/1 maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu, müsnet suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, müsnet suçun CMK 100/3 maddesinde belirtilen katalog suçlardan oluşu, delilerin tamamen toplanmamış olması, verilmesi beklenen cezaya göre R.A'nın kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğuna dair kanaat ve tutuklama tedbirinin ölçülü olması, bu safhada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından R.A'nın CMK 100 ve devamı maddeleri gereğince tutuklanmasına karar verildi.