Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

8 yaşındaki Narin'i kim ya da kimler öldürdü?

Türkiye, 21 Ağustos 2024 tarihinden beri bu soruya cevap arıyor.

21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Narin'in cansız bedeni, dere kenarında bulundu.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasından sonra da anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Ailenin 3 üyesinin tutuklanması ise davanın seyrini değiştiren itirafçı Nevzat Bahtiyar sayesinde oldu.

Ve dün tutuklu 4 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı...

HEP AYNI CÜMLELER...

4 sanık verdiği ifadede tekrara düştü. "Bilmiyorum, görmedim, duymadım, kabul etmiyorum ve hatırlamıyorum." cümleleri, dün yapılan davaya damga vurdu. 4 sanığın sürekli aynı cümleleri tekrar etmesi belli bir süre sonra hakimi de kızdırdı.

Bu cümleler dışında öne çıkan bazı ifadeler de vardı.

"YÜKSEL'LE BİRLİKTE OLDUĞUMUZU NARİN GÖRDÜ"

Nevzat Bathiyar'ın ifadesindeki en çarpıcı cümle, "Salim Güran’ın beni eve neden çağırdığını ilk başta bilmiyordum. Narin’in cesedini görünce anladım. Salim Güran bana 'Yüksel ile birlikte olduğumuzu Narin gördüğü için onu öldürdüm' dedi." demesi oldu.

Cinsel ilişki şüphesi bir kez daha gündeme geldi. Üstelik bunu gündeme getiren, itirafçı Nevzat Bahtiyar oldu.

"BU CESEDİ KAYBEDECEKSİN DEDİ"

Nevzat Bahtiyar'ın diğer bir dikkati çeken sözleri ise şu şekilde:

Salim beni arayıp gel seninle işim var diyene kadar ben Salim'i görmedim. Salim ben bahçeyi sularken geldi, o zaman gördüm. Evde Narin’in cesedini görünce bana 'Bu cesedi kaybedeceksin' dedi. 'Götürüp bir yere at' dedi. Cesedi dere kenarasın götürmemi Salim söyledi. Cesedi parçalamamı söyledi.

AMCAYA SORULDU: NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ

Amca Salim Güran'a Narin'i kimin öldürdüğü soruldu. Amca Güran, bu soruya "Bilmiyorum" cevabını verdi. Ayrıca Salim Güran yine hakimin Nevzat'la konuştuklarını sorması üzerine de "Hatırlamıyorum" dedi.

Hakim: Narin’i kim öldürdü?

Salim Güran: Kim öldürmüş, bilmiyorum. Üfürükçü getirdiler. Onların evinin etrafındayken üfürükçü Nevzat’ın evinin orayı gösterdi. Üvey annemin etrafında dolaştırıyorlar ben de üvey annemden dahi şüphelendim.

AĞABEY ENES GÜRAN'A CİNSEL İLİŞKİ SORUSU

Hakim, ağabey Enes Güran'a annesi ve amcası arasında cinsel ilişki olup olmadığını sordu. Bu soru da mahkemede akıllara kazınan anlardan oldu.

Hakim: "Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?"

Enes: "Sayın hakim, o benim annem. Bu şekilde sormanız çok kötü."

Hakim: "Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum."

ANNE YÜKSEL GÜRAN: İFTİRA ATILDI

Anne Yüksel Güran, herkesin yalan söylediğini ve namusuna iftira atıldığını söylerken, baba Arif Güran ise sık sık ağladı ve dışarı çıkarıldı.