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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması, devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar, bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Müebbet hapis cezaları istenen sanıklar, diğer duruşmada olduğu gibi yine cinayete dair soruları "bilmiyorum" diyerek cevapladı.

Savcı ise duruşmaya verilen aradan sonra mütalaayı okudu.

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SAVCI BİR KEZ DAHA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET DEDİ

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar, Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ile ilgili 'İştiraken kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

MÜTALAANIN DETAYLARI

Mütalaada dosya içeriğinde soruşturma ve kovuşturma boyunca bulunan ve sunulan tüm kamera görüntüleri, ifade tutanakları, Adli Tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu ve bu yönde desteklenen bilirkişi raporu, kriminal raporlar, ulusal kriminal büro raporu, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olay günü sanıklar Enes Güran’ın, Salim Güran’ın, Yüksel Güran’ın ve Nevzat Bahtiyar’ın olay saatinde Arif Güran’ın evi ve civarında bulundukları hususunun daraltılmış baz analiz raporu ve bilirkişi raporuyla tespit edildiğini belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"FİKİR VE EYLEM BİRLİKTELİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET EDİYORLAR"