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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Narin Güran, tüm Türkiye'nin gündeminde.

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni çuval içerisinde ve bir dere kenarında bulunan Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü araştırılıyor.

Bu araştırma kapsamında da anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ise ikinci duruşma bugün görülüyor.

Davada 12 tutuklu sanık var.

TUTUKLU SANIKLAR İÇİN MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile itiraçı Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Dosya kapsamında tutuklu bulunanlar bu sabah Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi.

Duruşma öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Baba Arif Güran, duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi.

Davada biri tutuklu üç kişi tanık olarak dinleniyor.

Tüm gözlerin çevrildiği duruşma saat 09.20 sıralarında başladı.

MAHKEMEDE ORTAM GERİLDİ

Duruşma salonunda yaşananları aktaran Gazeteci Emrullah Dinç'in haberine göre, kürsüye gelen anne Yüksel Güran, Nevzat Bahtiyar'a hakaret etti.

"NARİN'İN YERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİM"

Nevzat Bahtiyar: Bir ara pişmanlık duydum, Narin'in cesedini gömdüğüm yerden alıp, yolun kenarına bırakmak istedim. Akşam oğlumun evinden köye geldim kahveye gittim çay içtim sonra eve gittim, jandarma geldi beni götürdü.

Ardından da sanık kürsüsüne Salim Güran geldi. Mahkeme başkanı, tanıkların beyanlarına dair söylemek istediği bir şey olup olmadığını sordu.

Salim Güran: Dara 2 sokağındaki kamera kediyi bile görüyor. Necmettin Kaya orada çalışıyor.

Mahkeme Başkanı: Sen, korucunun görüntüleri değiştirdiğini mi iddia ediyorsun?

Salim Güran: Asla öyle bir şey demedim.

Mahkeme Başkanı: Benim bile girmediğim yerde korucu girip mi değiştirdi?

Salim Güran: Olabilir.

NEVZAT BAHTİYAR'A HAKARET ETTİ

Salim Güran'ın ardından kürsüye Yüksel Güran geldi.

Mahkeme Başkanı: Araştırılmasını istediğiniz bir şey var mı?

Yüksel Güran: Narinin katilini istiyorum.

"ALLAH BELANI VERSİN"

Yerine geçerken Nevzat Bahtiyar’a hakaret eden Yüksel Güran'a mahkeme başkanı müdahale etti. Anne Yüksel Güran yerine geçerken Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "Allah belanı versin senin. Adam ol, adam" diye bağırdı.

Daha sonra sanık Enes Güran kürsüye çıktı.

Mahkeme Başkanı: Söylemek istediğin bir şey var mı?

Enes Güran: Yok.