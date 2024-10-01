Narin Güran davasında yeni gelişme: Aile para peşine düştü Güran Ailesi'nin kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle Diyarbakır Adliyesi'ne tam 414 suç duyurusunda bulundukları ortaya çıktı.

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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü henüz net değil.

Soruşturma kapsamında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ise tutuklu.

Ailedeki herkes Narin'i kimin öldürdüklerini bilmediklerini söylerken, ortaya ilginç bir detay çıktı.

Güran Ailesi'inin, sosyal medya üzerinden kendilerine hakaret edenleri şikayet ettikleri öğrenildi.

414 SUÇ DUYURUSU

Gazeteci Emrullah Dinç, X hesabından konuya dair paylaşım yaptı ve Güran Ailesi'nin para peşinde olduğunu söyledi.

Aile, kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle şu ana kadar Diyarbakır Adliyesi'ne 414 suç duyurusunda bulundu.

Bu suç duyuruları arabulucuya gönderiliyor ve şikayetin geri çekilmesi için para talebinde bulunuluyor. Güran Ailesi'nin bu hamlesi de yine sosyal medyada tepkileri topladı.

15 ÖLÜMDEN 9'U GÜRAN AİLESİ'NDEN

Narin'in trajik ölümünden sonra sessizliğe gömülen Tavşantepe Küme Evleri'nde, geçmiş yıllarda 8 çocuğun hayatını kaybettiği, toplamda 15 çocuk ölümünün yaşandığı ve bunlardan 9'unun Güran Ailesi'ne mensup olduğu ortaya çıktı.

İşte o ölümler şu şekilde:

- Narin'in ablası T.G. 2019'da 5 yaşında öldü.



- Narin'in annesinin hala torunu olan ikizler A.A ve Y. A., 1 yaşındayken 5 gün arayla öldü.



- Narin'in anneannesinin kardeşinin çocukları H.S.(3) ile F. S.(4) aynı gün öldü.



- Narin'in annesinin amca çocuğu F. Ç ile M.Ç. de 2 yaşında hayatını kaybetti.



- Narin'in annesinin teyze torunu H.Y. 5 aylıkken öldü.



- Savaş Güran'ın (22) da 15 yaşındaki bir çocuk tarafından pamuk tarlasında silahla öldürüldüğü iddia edildi.

DİĞER ÖLÜMLER

Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Küme Evleri'nde 8 çocuk ölümünden 6'sının Güran Ailesi dışında olduğu tespit edildi.

- F. D. / (18 günlükken ölmüş) Doğum Tarihi: 21 Ocak 1995 / Ölüm Tarihi: 8 Şubat 1995



- M. B. / (Erkek, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 30 Haziran 2011 / 23 Ekim 2012



- S. D. / (Kız, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Aralık 1985 / Ölüm Tarihi: 15 Ocak 1986



- Ş. D / (Erkek, 2 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Eylül 1999 / Ölüm Tarihi: 2 Mart 2001



- Ş.K. / (Erkek, 9 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 16 Şubat 2000 / Ölüm Tarihi: 10 Ocak 2009



- Z. T. / (Erkek, 12 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 10 Mayıs 1989 Ölüm Tarihi: 31 Mayıs 2001