Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden gelen acı haber, milyonların yüreğini burktu.

Büyük umutlarla 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bir çuval içerisinde dere kenarına saklanmış halde bulundu.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Köye çok yakın bir alanda cansız bedenin bulunması, sadece aileyi değil köylüleri de şüpheli konuma getirdi.

Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

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ANNESİ VE AKRABALARI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 21 kişi içerisinde Narin'in annesi, akrabaları dahil birçok kişi sorgulanıyor.

Küçük Narin'in otopsi işlemleri de aynı zamanda devam ediyor.

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