Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Amcasının aracındaki DNA ile eşleşti Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin'in kıyafetindeki DNA ile amcasının aracındaki DNA'nın eşleştiği duyuruldu..

Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor..

Günlerdir haber alınamayan Narin Güran ile ilgili arama çalışmaları sürerken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin'in kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma da devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G'nin serbest bırakılmasının ardından, amcası ve aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi’nin de muhtarı olan S.G. gözaltına alındı.

AMCANIN ARACINDAKİ DNA İLE EŞLEŞTİ

Yapılan araştırmalar sonucu amcasının aracındaki DNA ile Narin'in kıyafetindeki DNA eşleşti..