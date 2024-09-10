Narin Güran soruşturmasının seyrini değiştiren an 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturmada, yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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Haber Merkezi

21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna giden ve bir daha geri dönmeyen Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Narin'in otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün, cansız bedeni de toprağa verildi.

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından sır perdesinin aralanması için gözaltı ve sorgular da sürüyor.

Bu kapsamda da itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın sorgusuna dair yeni detaylar gündeme gelmeye başladı.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİN DEĞİŞTİĞİ AN

Soruşturmada bugün yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Narin’in cesedi 19’uncu günde bulunduktan sonra soruşturmayı yürüten ekipler o bölgedeki ekipler kameraları bir kez daha izledi. Kameralar izlendikten sonra bir ayrıntı dikkat çekti.

İTİRAF ÇAPRAZ SORGUDA GELDİ

İtirafçı olan şüphelinin aracının, Narin’in kaybolmasından 25 dakika sonra yine Narin’in cesedinin bırakıldığı dere yatağına yakın bir noktada yaklaşık 50 dakika kaldığı görüldü.

Bu ayrıntı üzerine soruşturmanın bu yönüne ağırlık verdi. Nevzat Bahtiyar isimli şüpheli, çapraz sorguda suçunu itiraf etti.

İTİRAFÇIYLA BİRLİKTE KEŞİF

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin itirafları üzerine köyde hareketli dakikalar yaşandı.

Cesedin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, bölgede itirafçıyla birlikte keşif yaptı.

NE OLMUŞTU?

Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.

Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken küçük kızdan acı haber geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."