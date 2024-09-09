Narin Güran toprağa verilecek: Cansız bedeni cenaze aracından çıkarıldı Dün derede cansız bedeni bulunan Narin Güran, bugün toprağa verilecek. Güran'ın cenazesi kendi köyünden değil, Batıkarakoç köyünden kaldırılacak.

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Haber Merkezi

Türkiye, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra dün cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ağlıyor.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından otopsi işlemleri tamamlanırken, bugün ise 8 yaşındaki Narin toprağa verilecek.

Narin'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından da ailesine değil, köy dışında yaşayan yakınlarına teslim edildi.

MİNİK BEDENİ TABUTTA...

Narin'in otopsiden sonra yakınları tarafından alınan cenazesi, yıkama işlemleri için gasilhaneye getirildi.

Narin'in cansız bedeni, burada yıkandıktan sonra kendi köyü olan Tavşantepe'de değil Batıkarakoç köyünde toprağa verilecek.

Narin'in tabuttaki cansız bedeni gasilhaneye götürülürken de yoğun güvenlik önemli alındı.

GELİNLİK DETAYI

Narin Güran'ın ilk kaybolduğu günlerde açıklama yapan annesi, oğlunun askere gideceğini ve kızı Narin'in de gelinlik giymek istediğini söylemişti.

Narin'in cansız bedeninin toprağa verileceği bölgede, gelinliğin de hazır olduğu görüldü.

GİZLİ TANIK CANSIZ BEDENİN BULUNMASINA YARDIMCI OLMUŞTU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, can güvenliği nedeniyle kimliği saklı tutulan bir gizli tanık, küçük kızla ilgili ifade verdi.

Bunun üzerine baba Arif Güran'ın da alınan ifadesi ve gizli tanığın ifadelerinin ardından arama faaliyetleri, Tavşantepe köyü yakınında bulunan dere yatağında yoğunlaştırıldı.

Bunun üzerine cesedin bulunduğu bölgeye, Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekât timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Arama kurtarma ekipleri, ihbar üzerine dün sabah saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde yeniden bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde bir çuval içerisinde bulunan cesedin üzeri taşla ve ağaçlarla kapatıldığı tespit edildi. Yine olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, ilk bulgular boğularak öldürüldüğü yönünde olduğu ifade edildi.