Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor: Ekipler ikiye ayrıldı 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmalar sürerken, bölgedeki ekipler ikiye ayrıldı. İlk ekip Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos saat 15.15 öncesini ikinci ekip ise bu tarihten sonrasını araştırıyor.

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İHA

Tüm Türkiye 8 yaşındaki Narin'den gelecek olumlu haberi bekliyor...

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran Kursu'na giden 8 yaşındaki Narin Güran, akşam saatlerinde eve dönmedi.

Narin'i merak eden ailesi ve köylüler evin etrafında ve kursun olduğu bölgede arama yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Bunun akabinde ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, 16 gündür 8 yaşındaki Narin'den bir iz bulmaya çalışıyor.

Amcası tutuklanan ve ağabey ile annesi de gözaltına alınan Narin için arama çalışmaları her geçen gün genişliyor.

EKİPLER İKİYE AYRILDI

Narin’i arama çalışmalarında ekipler ikiye ayrılmış durumda.Bir ekip Narin’in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos günü saat 15.15 öncesini, bir diğer ekip ise sonrasını araştırıyor. Bölgede yapılan ihbarlar anında değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA DA SÜRÜYOR

Bölgedeki çalışmalara iz sürme köpekleri de destek verirken, sosyal medya paylaşımları için de iki farklı ekip görev yapıyor. O ekipler de sosyal medyada Narin’le ilgili çalışma yürütüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NARİN'İN KAYBOLMASI VE YAŞANANLAR

21 Ağustos'ta öğleden sonra, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı.

Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi olan 18 yaşındaki E.G., kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

AMCA CEZAEVİNDE

Soruşturma sürerken bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda da kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. de gözaltına alındı.

S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.G., zırhlı araçla adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. İddiaları reddeden S.G'nin tutukluluğun da avukatının itiraz edeceği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)