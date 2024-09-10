Narin Güran'ın ablası Tülin Güran nasıl öldü? Savcılık dosyayı açıyor Narin Güran cinayetini soruşturan ve dosyayı genişleten savcılık, çocuk hastanesinden ablası Tülin Güran ile ilgili tüm belgeleri talep etti.

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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden ayrılan ve 19 gün boyunca haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

19 gün sonra bir derenin kenarında ve üzeri taşlarla kapalı olarak cansız bedeni bulunan Narin, dün otopsi işlemlerinin ardından da toprağa verildi.

Narin'in toprağa verilmesinin ardından gözaltına alınan 24 kişinin sorgusu sürerken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

SAVCILIK ABLA TÜLİN GÜRAN DOSYASINI AÇIYOR

Narin dosyasını soruşturan savcılar, Tüilan Güran’ın ölümüne ilişkin dosyayı da açtı.

Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.

ANNE "7 YIL BAKTIM" DEMİŞTİ

Narin Güran'ın kaybolduğu ilk günlerde konuşan ve Tülin Güran'dan bahseden anne Yüksel Güran, kızının engelli olduğunu, 7 yıl boyunca ona baktığını ve merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.

Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken küçük kızdan acı haber geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun.