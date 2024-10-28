Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'dan peş peşe paylaşımlar

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin, canice öldürülmüş ve cesedi bir dere kenarına atılmıştı.

Günler sonra cesedi bulunan Narin'in aile üyeleri, güvenlik güçlerini yanlış yönlendirerek sürecin uzamasını sağlamıştı.

Şimdi ise Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklu yargılanıyor.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Narin Güran'ın tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.

Baran Güran, tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı 3 ayrı paylaşımı 45 dakika sonra sildi.

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"CANIM ANNEM"

Güran, ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" ifadelerini kullandı.

"SANA İFTİRA ATANLAR UTANSIN ASLANIM"

İkinci paylaşımında, hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafını paylaşan Baran Güran, "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diye yazdı.

"SİZLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Son paylaşımında ise katledilen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine 'katil' dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." dedi.

VEKALETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Baran Güran, "Kim olursa olsun sorumlular cezalandırılsın" diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu'na vermiş, ancak vekaletini geri çekerek tepki toplamıştı.