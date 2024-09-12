Narin Güran'ın ailesinden açıklama: Dış güçler ve yerli uzantıları Diyarbakır’da vahşice öldürülen Narin Güran’ın soruşturması sürerken, Güran ailesi adına yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız" denildi.

Haber Merkezi

Türkiye'nin gözü ve kulağı bu olayda...

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi.

Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

22 KİŞİ GÖZALTINDA, 8 İFADESİ ALINDI

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi bir çuval içinde bulunan Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili olarak 22 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında aile üyeleri, amcalar, yengeler ve akrabalar yer alıyor.

Bu kişilerin ifadelerinden 8’i tamamlanırken, savcı ifadeleri almaya devam ediyor.

GÜRAN AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Narin olayında soruşturma devam ederken Güran ailesinden yazılı bir açıklama geldi.

DIŞ GÜÇLER VE YERLİ UZANTI DETAYI

Güran ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerini tahayyül edemiyoruz, ancak böyle bir durum varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız" dedi.

"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SEFERBER OLMUŞTUR"

Aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aziz milletimize, 21 Ağustos günü kızımız Narin Güran’ın kaybolması nedeniyle günlerce ülke gündemini meşgul ettiğimizden dolayı Güran ailesi olarak üzüntülerimizi bildirmek istiyoruz. Devletimizin tüm birimleri bu süreçte tüm imkânlarıyla olayın çözümü için seferber olmuştur. Gerçeklerin gün yüzüne çıkması için uğraşmaya da devam etmektedir. Kızımızın cansız bedeni nasıl bulunduysa Olayı çözeceğine, kızımız Narinin fail veya faillerini bulacağına, bulunacak fail veya faillerinde en ağır ceza ile tecziye edileceğinden hiç şüphemiz yoktur.

"AİLEMİZE ACIMASIZCA SALDIRILAR YAPILIYOR"

Yalnız bu süreçte aile fertleri olarak acı ve kederi çerisindeyken görsel ve yazılı medya da merhume kızımız Narin suiistimal edilerek gerek Güran ailesine gerekse de şu an şüpheli olarak tutulan aile fertlerinin kişilik haklarına acımasız saldırılar ve iftiralar ile mesnetsiz íthamlar da bulunulduğu medyayı izleyen dostlarımız tarafından bizlere bildirilmektedir. Ayrıca ilgi ve alakası olmadığı halde bu olay nedeniyle Kuran kurslarına ve Yüce dinimize saldırılar yapılmaktadır.

"AİLE FERTLERİMİZ VATANINA VE MİLLETİNE BAĞLIDIR"

Diyarbekirimiz de asırlarca yaşamını sürdüren kimi zamanda yöneticiliğini yapmış Gevranizade ailesinin fertleriyiz. Ülkemizin değişik coğrafyasında binlerce Güran ailesi ve yeğenleri yaşamaktadırlar, büyük ekseriyetiyle de vatanına ve milletine bağlı fertlerdirler. Aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerini tahayyül edemiyoruz, ancak böyle bir durum varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız. Aile fertlerimizin bir kısmının yaşadığı Tavşantepe Mahallesinin stratejik ve coğrafi konumu da ayrı bir etkendir. Devletimize bağlı tüm güçlerin bu oyuna gelmemelerini istirham ederiz. Maalesef bazı muhafazakar yazarlar dahi hiç inceleme yapmadan aileyi vatan düşmanlığı ile itham etmektedirler.

"MADDİ VE MANEVİ HAKLARIMIZI SAKLI TUTMAKTAYIZ"

Sadece ailenin çok küçük bir kısmının yaşadığı, olayın vuku bulduğu Tavşantepe Mahallesinde yapılan seçim sonuçlarını tetkik ederlerse bu beyanları nedeniyle mahcup olacaklardır. Seçim neticeleri de ailenin iddia edildiği gibi diktatör olmadığının en büyük ispatıdır. Şu an olayın sıcaklığı devam etmekte olup, olaylar açığa çıktığında fail veya failler bulunduğunda iftiralar atarak kişilik haklarımıza saldırılar yapan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Maddi ve manevi tazminat haklarımızı mahfuz tutmaktayız.

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZE TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ"

Bu süreçte hakikatin tezahürü için uğraşan tüm devlet büyüklerimize, bunca baskılara rağmen bizim suçsuzluğumuza inanarak bizden desteklerini esirgemeyen dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Ülkemizde ki tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının acımızdan siyasi malzeme yapmamasını da mahkemenin neticesini beklemelerini istirham ederiz. Devlet yetkilileri dışında yapılan hiçbir açıklamaya da itibar edilmemesini önemle arz ederiz.