Narin Güran'ın arkadaşlarıyla yeni görüntüsü 19’uncu günde, derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı.

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DHA

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden Kuran Kursu'na giden Narin Güran, geri dönmedi.

8 yaşındaki Narin'i bulmak için seferber olan ekipler, 19 gün sonra minik kızın cansız bedenine ulaştı.

Narin'in cansız bedenine ulaşmasının ardından 21 kişi gözaltına alınırken, 4 savcı daha görevlendirildi.

Narin Güran soruşturması tüm kapsamlarıyla devam ediyor. Ancak bir yandan da Narin'in okulundan yeni görüntüleri geldi.

ARKADAŞLARIYLA YAN YANA...

Narin Güran'ın yeni görüntüsü, görenlerin yüreğini yaktı. Okulunda arkadaşlarıyla beraber kameralara el sallayan Narin'in keyifli olduğu görüldü.

Oldukça hareketli ve zeki bir çocuk olduğu belirtilen Narin'in videoda hareket halinde olduğu ve yerinde duramadığı görüldü.

ANNE VE AKRABALARA GÖZALTI

Gözaltına alınan 21 kişi içerisinde Narin'in annesi, akrabaları dahil birçok kişi sorgulanıyor.

Küçük Narin'in otopsi işlemleri de aynı zamanda devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)