Narin Güran'ın halası Adli Tıp Kurumu'nun önünde ağıt yaktı: Benim Narin'im, değerlim Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun önüne gelen Narin Güran'ın halası, "Narina min, delala min (Benim Narinim, değerlim)" diye ağıt yaktı.

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Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden gelen üzücü haber, tüm Türkiye'yi derinden etkiledi.

19 gündür büyük bir umutla aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, nehir kenarında bir çuval içinde gizlenmiş olarak bulundu.

Narin Güran'ın ölüm nedeni Adli Tıp’ta yapılmakta olan otopsi işlemleriyle belirlenmeye çalışılıyor.

"NARİNA MİN, DELALA MİN"

Adli Tıp'ın önüne gelen Narin'in halasının ağıtları ise yürekleri dağladı.

"Narina min, delala min (Benim Narinim, değerlim)" diye ağıt yakan halayı etrafındakiler sakinleştirmeye çalıştı.

23 KİŞİ GÖZALTINDA

Köyün hemen yakınında bir cesedin bulunması, yalnızca aileyi değil, köy halkını da şüpheli duruma düşürdü.

Narin Güran soruşturması çerçevesinde annesi de dahil olmak üzere 23 kişi gözaltına alındı.