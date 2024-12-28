Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın katili aylardır merakla bekleniyordu..
Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü son duruşmada ortaya çıktı.
Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması, üçüncü gününde tamamlandı..
Tüm Türkiye Narin Güran cinayeti davasından çıkacak karara kilitlendi.
ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
GEREKÇE: İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRME
Cezanın gerekçesi ise "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı..
NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY CEZA
Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İNDİRİM UYGULANMADI
Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.
Öte yandan karar öncesi son sözleri sorulan sanıkların ifadeleri de belli oldu.
ANNE YÜKSEL: BERAATİMİ İSTİYORUM
Tutuklu sanık Yüksel Güran, yüreğinin yaralı olduğunu belirterek, "Rabbim şahidim ve kefilimdir. Kızımın katili olmadım. Bir Allah'ın kulunun yanında kızıma zarar vermedim. Başım diktir. Şu an katilinin yanında cevap veriyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.
AĞABEY ENES SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Tutuklu sanık Enes Güran ise her zaman doğruyu konuştuğunu savunarak, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve beraatini istediğini belirtti.
AMCA SALİM: ÖKÜZ MEYDANDADIR
Tutuklu sanık Salim Güran da Narin'in, yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Narin canımdır, bu dünyada ona en son zarar verecek kişi benim. Öküz meydandadır. Kimse öküz buradadır demiyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." beyanında bulundu.
NEVZAT: KESİNLİKLE BEN ÖLDÜRMEDİM
Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar da "Sayın Başkan'ım Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedi Salim Güran bana verdi. Ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım. Yemin ederim kesinlikle ben öldürmedim." dedi.
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