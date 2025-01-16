Narin Güran'ın kuzenlerine devlet koruması sağlandı

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Türkiye'nin konuştuğu olay...

Diyarbakır’daki Tavşantepe köyünde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın davası sonuçlandı ancak Türkiye’yi sarsan cinayet gündemdeki yerini koruyor.

CEZALAR BELLİ OLDU

Küçük Narin’in öldürülmesine ilişkin davada anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargılama tamamlandı ancak taraf avukatlarının verilen kararlara itirazları ise sürüyor.

Son olarak anne Yüksel Güran’ın avukatı verilen karara itiraz etti.

MECLİS GÜNDEMİNDEYDİ

Narin cinayeti, dün TBMM’nin de gündemindeydi.

Meclis’te dün Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu toplandı.

Komisyon toplantısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri dinlendi.

Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy hem Narin hem de Sıla bebek cinayetlerine ilişkin bilgi verdi, soruları yanıtladı.

NARİN VE SILA BEBEK DAVALARI

Toy, bakanlık olarak takip ettikleri ve gündeme çok sık gelen Narin Güran ile Sıla bebek hakkındaki davalara ilişkin şunları kaydetti:

Narin olayında kayıp haberi alındığı andan itibaren köyde tüm çocuklara yönelik çalışmalar başlattık, yargılamayı da takip ettik. Sıla bebek davasında bakanlık olarak annenin ihmal yoluyla değil, doğrudan bu suçu işlemiş olduğu kanaatinde olduğumuz için annenin ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talebinde bulunduk. Annenin ihmali ötesinde bir durumun olduğu, biliyor ama çocuğu yine oraya bırakmaya devam ediyor, gibi bir tablo var.

GÜRAN AİLESİNİN ÇOCUKLARINA DEVLET KORUMASI

Bakanlık yetkilileri, sunumlarının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Toy, İyi Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat’ın, Narin Güran’ın yaşadığı köyde 50 çocuğa nasıl bir destek sağlandığına dair sorusu üzerine, Narin Güran cinayetine ilişkin dava duruşmalarının çok sayıda insan tarafından izlendiğini anlattı.

Tavşantepe Köyü’nde 158 çocuk tespit ettiklerini belirten Toy, "Güran ailesinden 50 küsur çocuk tespit ettik. Bir kısmı için mahkemeden tedbir kararları aldık." dedi.

Toy, Bakanlık personelinin köydeki çocuklara yönelik tedbirleri uyguladıklarını da anlattı.